Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 1.330,07 puana yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,90 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti.

ULAŞTIRMA KAZANDIRDI, MADENCİLİK KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

Dün 1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.