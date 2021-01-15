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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi
Merkez Bankası'nın, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdiği belirtildi.
- AA
- 15.01.2021 - 17:56
- Güncelleme : 15.01.2021 - 18:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
İhaleye 105 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.