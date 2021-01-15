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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

Merkez Bankası'nın, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdiği belirtildi.