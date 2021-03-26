Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalara, makroekonomik veriler ve koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflemesi pozitif yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirtti.

ABD EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları da 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 684 bine indi ve son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

NEW YORK BORSASI'NDA ALICILI SEYİR

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,62-1,64 bandında yatay seyretti.

AVRUPA BORSASINDA SINIRLI ARTIŞLA POZİTİFLİK HAKİM

Avrupa borsalarında, koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış ve bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırmasına karşın dün sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendi, İngiltere borsası ise negatif ayrıştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 düşüş kaydetti.

ASYA BORSALARI DEĞER KAZANDI

Bugün Japonya'da açıklanan mart ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,1 gerileyerek, yüzde 0,2 düşüş yönündeki tahminlerin üzerinde kaldı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

DOLAR/TL

Dolar/TL haftaya 8,47'ye kadar yükselerek başlangıç yaptı. Dün yüzde 0,2 artışla 7,9504'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9540 seviyesinde işlem görüyor.

EURO/TL

Euro/TL ise pazartesi günü 10,08'i gördükten sonra haftanın son işlem gününde 9,42-9,43 bandında işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mart ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Almanya, mart ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, şubat ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi