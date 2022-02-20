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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceği duyuruldu.
    • AA
    • 20.02.2022 - 14:59
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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 7 yıl vadeli düzenleceyeceği ihalelere dair ayrıntı paylaştı.

    İKİ İHALE DE 6 AYDA BİR ÖDEMELİ YAPILACAK

    Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1.652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    ihale


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