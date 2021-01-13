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    60 yılda 1.200 ata tohumu topladı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, emekli öğretmen Nardene Kuşçu, 60 yılda 1.200 çeşit ata tohumu toplayarak bunları bir tohum bankasına dönüştürdü.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 10:10
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    60 yılda 1.200 ata tohumu topladı

    Ata tohumlarının gelecek nesillere kalması için çalışmalarını bireysel olarak sürdürenlerin desteğini arkasına alan Nardene Kuşçu, tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak için aynı zamanda ekimlerini de yaparak geleceğe aktarılmasını sağlıyor.

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, topladığı tohumları gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyleyen Nardene Kuşçu, çocukluğundan bu yana tarımın içerisinde olmasından dolayı bu konuda bilgi sahibi.

    Adana'da babaannesine ait çiftliğinde dünyaya gelen ve çocukluk yaşlarında tarımla tanışan emekli öğretmen Nardene Kuşçu, 6 yaşından itibaren tohum biriktirmeye başladı.

    TOHUMLAR YAŞASIN DİYE ORGANİK TARIM YAPIYOR

    Kandıra'da Narköy adındaki 120 dönümlük alanda kurduğu çiftlikte tohum bankası oluşturan Kuşçu, bu tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla organik tarım yapmaya başladı.

    60 yılda 1.200 ata tohumu topladı #1

    “TOHUMLAR DA İNSANLAR GİBİ SEYAHAT EDER”

    Nardane Kuşçu, "En son sayım yaptığımızda 1.200 civarında tohum vardı, bu sene yeniden sayım yapacağız. Aralarında Adana’ya ilk giren domates tohumundan tutun, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok farklı tohumlar var. Tohumlar da insanlar gibi seyahat eder ve değişik coğrafyalara gider. Ekmeye çalışıyoruz, sürdürüyoruz, bizler emanetçiyiz. Nasıl bunları biriktiren diğer çoğunluğu kadın olan insanlardan bize güvenip verdilerse biz de gelecek nesiller için temiz üretim yapmak üzere tohum biriktiriyoruz." dedi.

    60 yılda 1.200 ata tohumu topladı #2

    TOHUMLAR ÖZEL BİR ODADA MUHAFAZA EDİLİYOR

    Tohumları özel bir odada muhafaza ettiğini belirten Kuşçu, "Kimyasal hiçbir şey kullanmadığımız için 14 derece ve yüzde 50 civarında nem olan bir odada içlerine özel koruyucu baharat bitkileri koyarak muhafaza ediyoruz. Sadece kültüre alınmışları değil yabani bitki tohumlarına da bakıyoruz. Onlar doğanın öz çocukları. Sakladığımız tohumları olabildiğince ekiyoruz, bu çok zorlu bir şey." diye konuştu.

    60 yılda 1.200 ata tohumu topladı #3

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    60 yılda 1.200 ata tohumu topladı #5

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