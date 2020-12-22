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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 1.393,57 puana yükseldi.
    • AA
    • 22.12.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:50
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa'da bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile ulaştırma oldu.

    DÜNKÜ SATICILI SEYİR DEĞİŞTİ

    Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.384,43 puandan tamamladı.

    VERİLER TAKİP EDİLECEK

    Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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