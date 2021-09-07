TCMB repo ihalesiyle piyasaya 62 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira vererek Türk Lirası'nı sıkılaştırma adamlarına devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

İHALEYE 150.1 MİLYAR LİRALIK TEKLİF

14 Eylül vadeli ihaleye 150 milyar 130 milyon liralık teklif geldi.

İHALENİN BASİT VE BİRLEŞİK FAİZİ

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.