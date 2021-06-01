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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,98 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.424,47 puana yükseldi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 10:32
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa’da bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti.

    MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR OLDU

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile turizm oldu.

    DÜNKÜ KAPANIŞ ZARARLA YAŞANDI

    BIST 100 endeksi, dün sakin bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.420,49 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı #1

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