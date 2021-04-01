Ramazan ayına sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşların alışkanlıkları doğrultusunda Eminönü’ne gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ramazan ayına erzak alarak hazırlık yapanların İstanbul'daki durağı hiç şüphesiz Eminönü esnafıdır. Bu yıl da gelenek değişmedi.

Eminönü’nde Ramazan öncesi alışveriş hareketlendi. Esnaf, yoğunluk her ne kadar artsa da eski dönemle şimdiki dönem kıyaslanmasının mümkün olmadığı söyledi.

Esnaf eldiven ve maske takarak satış yaparken, vatandaşın da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alışveriş yaptığı görüldü.

VATANDAŞ HURMA VE HOŞAFLIK MALZEME ALIYOR

Vatandaşların daha çok hurma ve hoşaf yapmak için ürünler aldığı gözlenirken, esnaf ise yaklaşık 10 gündür işlerin yoğunlaştığını söyledi.

Eminönü'nde Ramazan alışverişi yoğunluğu VİDEO

“İŞLER YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR GÜZEL BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Eminönü esnafı olarak Ramazan ayına hazır olduklarını belirten Eminönü esnafı Hasan Öner, “Bizler her zaman buradayız. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bol çeşitlilikle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. İşler yaklaşık 10 gündür güzel bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu yoğunluğu bekliyoruz. Ramazan ayında olduğumuz için de en çok hurma ve komposto ürünleri talep görüyor. Kısıtlamanın olması bizi çok etkilemiyor. Bu durumdan memnunuz. Eski dönemle şimdiki dönem kıyaslanamaz.” şeklinde konuştu.

“EMİNÖNÜ ESNAFI OLARAK RAMAZAN AYINDAN UMUTLUYUZ”

Tezgahlarını hazırladıklarını be müşterilerini beklediklerini belirten Eminönü esnafı İlyas Çelik, “Salgın nedeniyle eskiye nazaran çok bir yoğunluk yok ama beklentimiz yüksek. Ramazan ayı için hurma ve kompostoluk ürünler satıyoruz ama yoğunluk olarak hurma satıyoruz. Ramazan ayına yaklaşık 13 gün var Eminönü esnafı olarak yoğunluğun yaşanacağından da umutluyuz.” ifadelerini kullandı.