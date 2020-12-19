Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,74 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,43, dolar/TL yüzde 2,36, euro/TL yüzde 1,34 değer kaybetti.

Yatırımcılar açısından bu haftanın kazandıranı borsa oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,19, en yüksek 1.410,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,74 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.

ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI BU HAFTA YÜZDE 0,43 KAYIPTA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3.063,00 liraya geriledi.

ÇEYREK 752 LİRADAN 748 LİRAYA DÜŞTÜ

Geçen hafta 752 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748 liraya düştü.

DOLAR VE EURO KAYBETTİRDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 liraya, euro da yüzde 1,34 azalarak 9,3700 liraya geriledi.

YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.