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    Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,74 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,43, dolar/TL yüzde 2,36, euro/TL yüzde 1,34 değer kaybetti.
    • AA
    • 19.12.2020 - 11:16
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    Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

    Yatırımcılar açısından bu haftanın kazandıranı borsa oldu.

    BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,19, en yüksek 1.410,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,74 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.

    ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI BU HAFTA YÜZDE 0,43 KAYIPTA

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3.063,00 liraya geriledi.

    ÇEYREK 752 LİRADAN 748 LİRAYA DÜŞTÜ

    Geçen hafta 752 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748 liraya düştü.

    Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi #1

    DOLAR VE EURO KAYBETTİRDİ

    Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 liraya, euro da yüzde 1,34 azalarak 9,3700 liraya geriledi.

    Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi #2

    YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİ

    Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.

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