TÜİK 'Veri Kalite Kontrol Kurulu' oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek amacıyla Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayınlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

KURUL EN AZ 5 EN FAZLA 9 KİŞİDEN OLUŞACAK

Buna göre, ​​​​​​​Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurulun üye sayısı 9'dan fazla olmayacak.

ÜYELERİN GÖREVLERİ İLE BİRLİKTE KURUL ÜYELİKLEİ DE SON BULACAK

Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak.

ÇALIŞMA GRUPLARI DA OLUŞTURULACAK

Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak sunacak.