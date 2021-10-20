- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- TÜİK 'Veri Kalite Kontrol Kurulu' oluşturuldu
TÜİK 'Veri Kalite Kontrol Kurulu' oluşturuldu
- AA
- 20.10.2021 - 10:33
- Güncelleme : 20.10.2021 - 11:08
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayınlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.
KURUL EN AZ 5 EN FAZLA 9 KİŞİDEN OLUŞACAK
Buna göre, Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurulun üye sayısı 9'dan fazla olmayacak.
ÜYELERİN GÖREVLERİ İLE BİRLİKTE KURUL ÜYELİKLEİ DE SON BULACAK
Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak.
ÇALIŞMA GRUPLARI DA OLUŞTURULACAK
Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak sunacak.