Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 artışla 1.150,07 puandan güne "merhaba" dedi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 1,96 değer kazanan BIST 100 endeksi, dünü 1.145,24 puandan tamamlamıştı.

Dün yüzde 1,2 azalarak 7,7215'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7050 seviyesinde işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL, BUGÜN YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 4,83 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.150,07 puana çıktı.

GIDA VE İÇECEK SEKTÖR ENDEKSLERİ KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise holding oldu.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk Lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.