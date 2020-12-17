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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,66 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 1.403,10 puana yükseldi.
    • AA
    • 17.12.2020 - 10:41
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Borsa'da bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 1,04 yükseliş kaydetti.

    Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

    TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

    Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.392,45 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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