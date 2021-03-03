69 bin işletmeye 1.5 milyar lira KOSGEB desteği

KOSGEB, toplam tutarı 1 milyar 500 milyon lirayı geçen destekleri imalattan inşaata, ulaştırmadan bilgi ve iletişime kadar birçok sektördeki işletmelere katkı sağladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de, Türkiye'nin 7 bölgesinde, imalattan inşaata, ulaştırmadan bilgi ve iletişime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 68 bin 803 işletmeye geçen yıl 1 milyar 517 milyon 34 bin 551 lira destek sağlandı.

Aralarında imalat sektörünün yoğun olduğu 54 bin 259 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden, 14 bin 544 işletme ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı.

DESTEKLERDEN EN ÇOK İÇ ANADOLU BÖLGESİ YARARLANDI

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok İç Anadolu Bölgesi'ndeki işletmeler kullandı. Bölgedeki 10 bin 468 işletmeye 355 milyon 995 bin 557 lira destek verildi. Bu bölgeyi, 14 bin 334 işletmeye verilen 355 milyon 807 bin 266 lira ile Marmara Bölgesi takip etti.

Ege Bölgesi'nde 6 bin 878 işletme 181 milyon 277 bin 660 lira, Karadeniz Bölgesi'nde 5 bin 673 işletme 146 milyon 95 bin 640 lira, Akdeniz Bölgesi'nde 6 bin 365 işletme 136 milyon 427 bin 945 lira destek aldı.

Söz konusu bölgeleri 3 bin 898 işletmeye verilen 99 milyon 328 bin 521 lira destekle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 199 işletmeye sağlanan 84 milyon 410 bin 691 lira destekle Doğu Anadolu bölgesi izledi.

15 BİNE YAKIN İŞLETMEYE FAİZ DESTEĞİ

Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 14 bin 544 işletmeye 157 milyon 691 bin 271 lira destek verildi.

Bu kapsamda, Kilis, Elazığ, Malatya, Rize ve Giresun gibi iller acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken, makine teçhizat kredisi ve işletme kredisi alanlarında da söz konusu destek çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.