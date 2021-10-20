Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

TÜİK verilerine göre eylül ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 28,87, aylık bazda ise yüzde 1,55 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) 2021 yılı eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,78 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 28,96 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 24,06, imalatta yüzde 28,96 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,64, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,46, enerjide yüzde 111,85, sermaye malında yüzde 15,35 artış oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 1,59 YÜKSELDİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,41 azalış, imalatta yüzde 1,59 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,73 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,93 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,12, enerjide yüzde 4,96, sermaye malında yüzde 1,53 artış olarak yansıdı.



