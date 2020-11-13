Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 5,31 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.277,06 puana yükseldi.

Koronavirüs vakalarının artışından etkilenen küresel borsalardaki düşüş sürerken, açılışında BIST 100 endeksi, 1.277,06 puana yükselerek pozitif duruşunu devam ettirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BORSA İSTANBUL DÜNKÜ KAPANIŞINI AZALIŞLA YAPMIŞTI

Dün 1.303,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel, günün ikinci yarısında etkisini artıran kâr satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı.

KORONAVİRÜS VAKALARININ ARTMASI DÜNYA BORSALARI ÜZERİNDE ETKİLİ

Analistler, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu, yurt içi piyasaların ise açılışta pozitif ayrıştığını bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.