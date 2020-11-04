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    Benzin ve motorine zam geldi

    Benzinin litre fiyatına 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
    • AA
    • 04.11.2020 - 16:41
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 16:42
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    Benzin ve motorine zam geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) göre, Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

    ANKARA'DA MOTORİNİN LİTRE FİYATI 6,23 LİRA OLACAK

    Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.

    Benzin ve motorine zam geldi

    AKARYAKIT FİYATLARI İLLERE GÖRE FARKLILIKLAR İÇEREBİLİYOR

    Akaryakıt fiyatları, hesaplaması sonucunda illere göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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