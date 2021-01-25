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    Borsa İstanbul, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul, küresel piyasaların paralelinde hareket ederek bugün karışık bir seyir izledi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 18:58
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    Borsa İstanbul, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalırken, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,21 puandan tamamladı.

    32.4 MİLYAR İŞLEM HACMİ

    BIST 100 endeksinin, toplam işlem hacmi 32 milyar 400 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN ÇOK KAZANDIRAN ELEKTRİK SEKTÖRÜ OLDU

    Bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

    Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 1.560 puanın üzerini test etmesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel bu seviyeden gelen satışlarla 1.540 puanın hemen üzerinde dengelendi.

    Borsa İstanbul, günü düşüşle tamamladı #1

    YARIN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

    Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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