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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puana yükseldi.
    • AA
    • 18.09.2020 - 10:19
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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının gündemi oluşturduğu bir atmosferde; Borsa İstanbul'da yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.110,66 puandan tamamladı.

    BANKACILIK VE HOLDİNG EKSENİ YÜKSELİŞTE

    Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

    TEKSTİL, DERİ YÜKSELDİ, SPOR GERİLEDİ

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

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