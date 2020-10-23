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    Benzine 12 kuruş indirim

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına, 12 kuruş indirim yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 16:31
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    Benzine 12 kuruş indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

    İstanbul'da 6.82 liradan satılan benzinin litresi 12 kuruş indirimle 6.70 liraya geriledi.

    İLLERE GÖRE DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLEBİLİR

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Benzine 12 kuruş indirim #1

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