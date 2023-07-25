8 ülkeden 14 firma, Antalya'da üretim için sıra bekliyor Antalya Serbest Bölge'de 8 ülkeden 14 şirket, üretim yapmak için sıraya girdi. Şirketler arasında Rusya ve Ukrayna'da elektronik ve yazılım alanında çalışma yapan ve savaş nedeniyle üretimlerine ara veren firmalar da bulunuyor.

DHA

Turizm cenneti Antalya'nın dünyaya açılan gözü olarak nitelendirilen Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ), kentte yat üretiminin merkezi…

Üretilen süper lüks yatlar, ihraç ediliyor, ülke ekonomisine döviz katkısı sağlanıyor.

Bu durum, aynı zamanda kentteki istihdamı da olumlu etkiliyor.

Uluslararası şirketlerin gözü Antalya'da

Antalya Limanı bitişiğinde yer alan serbest bölge yaklaşık 800 bin metrekarelik alanıyla da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Uluslararası çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan serbest bölgede elektronik, yazılım, medikal sektöründe üretim yapan şirketler de bulunuyor.

14 firma sırada bekliyor

1 yıldan fazla zamandır süren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkede uluslararası ticaret yapan firmalar, yaşadıkları zorlu dönem nedeniyle rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Limanı, kent merkezinde olması ve hava şartları nedeniyle kışın dahi üretim yapma imkanı sunan ASBAŞ'a Rus ve Ukraynalı firmalardan büyük ilgi var.

İngiltere, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Brezilya, Çin, ABD ve İspanya'dan yatırım talebinde bulunan 14 firma sırada bekliyor.

Teknoloji transferine katkı

ASBAŞ'ın tam kapasite dolduğunu belirten Genel Müdür Zeki Gürses, bölgede 88 firma olduğunu söyledi.

Yabancı sermayeli işletmelerin bölgede üretime başlamasının ardından teknoloji transferine de katkı sağladığını belirten Gürses, şöyle devam etti:

"Genişlemek için ciddi talep var"

Türkiye'deki 19 serbest bölge, yatırım taleplerini karşılayamaz duruma geldi. Bu anlamda sadece Antalya değil, diğer bölgelerden de genişlemek için ciddi talep var. Antalya, diğer serbest bölgelere nazaran biraz daha ön planda. Kendine ait limanı olması, arazi kiraları cazip, yetişmiş eleman konusunda sorun yaşamıyorlar. Elektrik, elektronik ve yazılım alanında çok ciddi talep gelmeye başladı. Gençlerimiz bu firmalarda yeni bilgiler elde ederek daha sonra bu bilgileri başka alanlarda kullanıyor ya da kendileri şirket kuruyor.

Kadınlar daha fazla...

Kadın çalışanların sayısının bölgede ağırlıklı olduğunu ifade eden Gürses, bölgede kadın çalışan oranının yüzde 75'ler seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Gürses, kadınların daha çok kablo, elektronik ve medikal firmalarında istihdam edildiğini aktardı.

21 milyon dolar yatırım yapıldı

Antalya Serbest Bölgesi'ne 2018 yılından bu yana 21 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Gürses, 5 milyon dolarlık yeni yatırım projesi üzerine çalıştıklarını aktardı.

Bölgede 7 binden fazla kişinin istihdam edildiğini de kaydeden Gürses, yat üretim merkezinin yenilendiğini, 15 milyon dolara shiplift yatırımı yaptıklarını, yat üretim boyutlarının 50 metreden 90 metreye çıktığını sözlerine ekledi.