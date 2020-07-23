Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar ve euro dünün kapanış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında yatay bir seyir izledi. Gram altın, son bir ayda en yüksek değerini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8470 liradan, euro 7,9320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8450 liradan alınan dolar, 6,8470 liradan satılıyor. 7,9300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,9320 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8520 lira, euronun satış fiyatı ise 7,9390 lira olmuştu.

ALTIN FİYATLARI

Temmuz ayına 393,60 lira ile başlayan gram altın, 23 Temmuz'da 413,4542 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Gram altın 412,2386 seviyelerinden işlem görüyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 662,54 lira, satış fiyatı ise 676,36 lira olarak kaydedildi. Bu miktarlar sırasıyla yarım altın için 1.325,84 lira, 1.352,82 lira; tam altın için ise 2.651,84 ve 2.678,99 oldu.