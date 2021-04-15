Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde önceki kapanışa göre 3,24 puan ve 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başlangıç yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,78 ile spor oldu.

Dün özellikle banka hisselerinde tepki alımlarının güçlenmesi ile yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kazanarak 1.409,19 puandan tamamladı.

YURT İÇİ PAY PİYASALARI DESTEKLENDİ

Analistler, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve dolar kurunun gerilemesini 4'üncü güne taşımasının yurt içinde pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararının takip edileceğini ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.