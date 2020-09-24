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    83 bin anneye, 36,7 milyon TL doğum yardımı yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 10:49
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    83 bin anneye, 36,7 milyon TL doğum yardımı yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

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