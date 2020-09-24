- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- 83 bin anneye, 36,7 milyon TL doğum yardımı yapılacak
83 bin anneye, 36,7 milyon TL doğum yardımı yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı.
- İHA
- 24.09.2020 - 10:49
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...