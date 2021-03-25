Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 3,13 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.416,99 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti.

EN FAZLA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile iletişim oldu.

BORSA TEPKİ ALIMLARI İLE YÜKSELDİ

Dün tepki alımlarının güçlendiği BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 1.413,86 puandan tamamladı.

PAY PİYASALARI DENGELENDİ

Borsada stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ayrıca AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini belirtti.