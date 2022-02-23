Küresel piyasalar dalgalı seyirde

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik küresel ekonomilere olumsuz yansıyor.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin gelişmeleri izlemeye geçmesiyle risk algısının nispeten yatıştığı gözlenirken, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve siyasi açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğu belirtilerek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceği bekleniyor.

RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLAR BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Rusya Parlamentosu da Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.





BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI ARTTI

Jeopolitik tansiyonu artıran gelişmelerin devam etmesiyle dün Brent petrolün varil fiyatı 96,6 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 93,5 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 94 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN SEKİZ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dün 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı ise bugün 1.900 doların hemen altında dengelendi.





RUSYA BORSALARI İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Pay piyasaları tarafında ise oynaklığın yüksek seyrettiği gözlenirken, Rusya'da RTS endeksi, dün 1.075,98 puanla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gün içinde kayıpları yüzde 11'e ulaşan RTS endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran alımlarla artıya geçti ve günü yüzde 1,6'lık kazançla 1.227 puandan tamamladı. Dolar/Rus rublesi paritesi de dün 81 ile Mart 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test ederken, bugün 78,6 seviyelerinden işlem görüyor.

NEWYORK BORSASI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİRDE

Pazartesi günü tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen New York borsasında, gelişmelerin etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Makroekonomik veri tarafında imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,42, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Dolar endeksi 96'nın hemen üzerindeki yatay hareketini sürdürürken, dün yüzde 1,85'in altını gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,94 seviyelerine yükseldi.





AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ ENDİŞELİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Avrupa tarafında, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve enerji tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kısıntının ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik endişeler artarken, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki yükselişin halihazırda yukarı yönlü hareket eden enflasyona ne ölçüde katkı yapacağı konusu da tartışılmaya başlandı. Bu durum sıkılaşma sinyalleri veren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarının geleceğine yönelik yapacağı yönlendirmelerin önemini artırdı.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları dün yüzde 10 artarak 80 euroya dayandı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,1325'ten kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

ASYA BORSALARI POZİTİF İLERLİYOR

Asya genelinde de jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş her ne kadar risk iştahını sınırlayan faktörler olsa da pay piyasalarının yeni güne alıcılı başladığı görülüyor. Japonya'da Temsilciler Meclisi'nin 2022 mali yılı kapsamlı 107,6 trilyon yenlik (938 milyar dolar) bütçe taslağını onaylarken, ülke borsasında bugün tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla seyrediyor.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 2.017,46 puandan tamamladı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, tüketici güven endeksi



13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı TÜFE