Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününe yüzde 0,81 artışla 2.089,72 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya başlangıcında 16,79 puan ve yüzde 0,81 artışla 2.089,72 puana yükseldi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti.

EN ÇOK BANKACILIK SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle spor oldu.

BORSA İSTANBUL 10 GÜNDÜR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma günü yüzde 0,11 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti.

KÜRESEL PAY PİYASALARI HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.

PİYASA FİYATLAMALARI ZORLAŞTI

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını vurgulayan analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 ve 2.140 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.