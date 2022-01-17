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- Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı
- AA
- 17.01.2022 - 10:27
- Güncelleme : 17.01.2022 - 10:43
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya başlangıcında 16,79 puan ve yüzde 0,81 artışla 2.089,72 puana yükseldi.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ
Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti.
EN ÇOK BANKACILIK SEKTÖRÜ KAZANDIRDI
Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle spor oldu.
BORSA İSTANBUL 10 GÜNDÜR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Cuma günü yüzde 0,11 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti.
KÜRESEL PAY PİYASALARI HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.
PİYASA FİYATLAMALARI ZORLAŞTI
Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını vurgulayan analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 ve 2.140 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.