OPEC: Küresel petrol talebi günlük 5.9 milyon varil artacak

OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artışla 96 milyon 300 bin varil olacağını açıkladı.

Petrol talebi küresel ekonomi için belirleyici verilerden. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de bu konuda bir rapor hazırladı.

OPEC'in "şubat ayı petrol piyasası raporu"na göre, yılın ikinci yarısında aşılama çalışmalarındaki ilerleme ve ekonomilerdeki olumlu etkinin tüketime yansımasıyla küresel petrol talebinin artacağı öngörülüyor.

"PETROL TALEBİ YILIN İLK YARISINDA ZAYIF KALACAK"

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerinde alınan geniş çaplı önlemler ve ABD'deki yüksek işsizlik oranlarının toparlanma sürecini yavaşlatması nedeniyle petrol talebinin yılın ilk yarısında zayıf kalacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 4 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 5 milyon 900 bin varil karşılığı olan yüzde 6,5 artarak yaklaşık 96 milyon 300 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ŞUBATTA AZALDI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya göre günlük 1 milyon 310 bin varil azalarak yaklaşık 92 milyon 280 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde günlük 650 bin varil azalarak yaklaşık 24 milyon 850 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşle, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı şubatta yüzde 26,9'a geriledi.

DÜNYA GENELİNDE SONDAJ KULESİ SAYISI ARTTI

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, şubat ayında bir önceki aya göre 62 adet artarak 1.386 adet oldu. Bu kulelerden 329'u OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.