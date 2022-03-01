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    BIST 50 endeksinde açığa satış devam ediyor

    Yatırımcıları ani satış işlemlerinden korumak için BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacağı bildirildi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:08
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    BIST 50 endeksinde açığa satış devam ediyor

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    AÇIKLAMA KAP'TA YAYINLANDI

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    YUKARI ADIM KURALI BUGÜN DE DEVAM EDECEK

    Yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    BIST 50 endeksinde açığa satış devam ediyor #1

    AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ İŞARETLENMELİ

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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