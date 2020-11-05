Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, 5,12 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.172,77 puana yükseldi.

Borsa İstanbul, küresel piyasaların paralelinde dün yükselişle kapattığı endeksin aynı ivmesini bugünkü açılışta da sürdürdü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DÜN BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini, buna karşın teşvik beklentilerinin artmasıyla küresel risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.