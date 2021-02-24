Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Moody's , Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'ten 5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelehdirme kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminini yükselttiğini duyurdu.

G20 EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU'NDA AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınlağı G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti.

2021 YILI İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,5'TEN YÜZDE 4'E ÇIKTI

Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'ten 5'e çıkardı.

Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentisini ise yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı.

EURO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ

ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tahminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi. Britanya için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti.

Moody's raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahnmini yüzde 4,9'dan 5,3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8'den 4,5'e çıkarıldı.