Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.410,67 puana yükseldi.

Dün 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 1.404,97 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti.

EN ÇOK KİMYA, PETROL, PLASTİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

“NOEL TATİLLERİ DOLAYISIYLA OYNAKLIK YÜKSEK OLABİLİR”

Yarından itibaren Batı'da birçok ülkede başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.