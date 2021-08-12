Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalar delta varyantı ile dalgalanırken, yurt içi piyasalar da TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı.

Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.

BORSA İSTANBUL DÜNÜ KAYIPLA KAPATTI

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 1,85 kayıpla 1.410,87 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yüzde 0,3'lük artışla 8,63 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 8,61'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI GÜNEY KORE MERKEZ BANKASI İLE SWAP ANLAŞMASI YAPTI

Öte yandan TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17,5 milyar liralık (2 trilyon 300 milyar won) swap anlaşması imzaladı. Anlaşmanın 3 yıl süreceği, tarafların anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği bildirildi.

POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Analistler, bugün TCMB faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, politika faizinde bir değişiklik beklenmediğini, karar metninde verilecek mesajların önemli olduğunu söyledi.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.

POLİTİKA FAİZİ ŞU ANDA YÜZDE 19

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu. Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde tutulmuştu.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, haziran sanayi üretimi

12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, PPK faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları