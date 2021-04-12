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    Borsa İstanbul, haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 azalışla 1.392,25 puandan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 12.04.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:42
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    Borsa İstanbul, haftaya düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,99 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.392,25 puana geriledi.

    FİNANSAL KİRALAMA KAZANDIRDI, İLETİŞİM GERİLEDİ

    Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile iletişim oldu.

    Geçen hafta artan koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapandı.

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

    Borsa İstanbul, haftaya düşüşle başladı #1

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