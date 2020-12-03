Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 1.327,66 puandan başlangıç yaptı.

Koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını bir ortamda Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi yüzde 0,16 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti.

SPOR KAZANDIRDI, MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELİŞLE GERÇEKLEŞTİ

Dün 1.320-1.340 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,02 üzerinde, 1.325,29 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.