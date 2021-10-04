Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta, tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler paralelinde artan enflasyonist endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan sorunlar küresel ekonomi ve finans piyasalarında etkili olmaya devam ederken, bu kapsamda merkez bankalarının para politikaları da gündemin üst sıralarında kalmayı sürdürüyor.

Bugün yurt içinde eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AKSAMALAR GEÇEN HAFTAYA DAMGA VURDU

Salgınla birlikte değişen koşulların tedarik zincirinde yol açtığı aksaklıklar ve bunun emtia tarafına yansımalarının enflasyonist endişeleri beslemesi, geçen haftanın ilk yarısında pay piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi.

Bu durum tahvil piyasasına ise yönelimi artırdı. Özellikle Avrupa ve Asya'da enerji arzına yönelik problemlerin gündemin üst sıralarına yerleşmesi ile doğalgaz fiyatlarında da rekor seviyeler görüldü.

Haftanın ikinci yarısında, merkez bankaları yetkilileri tarafından enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajların yinelenmesi her kadar risk iştahını desteklese de piyasalardaki negatif görünümü değiştirmede yetersiz kaldı.

BORSA İSTANBUL KAZANÇLA KAPANDI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,35 gerilemesine karşın haftalık bazda yüzde 1,21'lik kazançla 1.401,46 puandan kapandı. Küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan endeks böylece, üç haftalık düşüş serisine son vermiş oldu. Geçen hafta tarihi zirvesini 8,9588'e taşıyan dolar/TL ise haftayı yüzde 0,26 değer kaybıyla 8,8607'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8520 seviyelerinde bulunuyor.

BORSADA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı yurt içi ÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri