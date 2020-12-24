AB ile anlaşma beklentisi İngiliz sterlinini yükseltti

İngilizlerin, AB'den anlaşmalı mı yaksa anlaşmasız mı ayrılacağı konusu uzun zamandır gündemde idi. Küresel boyutta da piyasaları etkileyen Brexit konusunda pozitif gelişmeler yaşandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ticari ilişkilerinin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya çok yakın olduğu yönündeki haberlerin etkisi, İngiliz sterlinine değer kazandırdı.

ABD DOLARI KARŞISINDA YÜZDE 0,7 YÜKSELDİ

İngiliz medyasında yer alan haberlerin ardından İngiliz sterlini, ABD doları karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,36 seviyesine, euro karşısında ise 0,6 değer kazanarak 1,1146'lara yükseldi.

İNGİLTERE BORSASI DEĞERLENDİ

İngiltere borsası FTSE 100 ise yüzde 0,1 yükselerek 6,502 seviyesine ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, bugün kameraların karşısına geçerek İngiltere ve AB arasında bundan sonraki ticaret ilişkisinin temelini oluşturacak anlaşmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

BELİRSİZLİKLER AZALACAK

Uzmanlar, İngiltere’nin AB’den anlaşmalı bir şekilde ayrılmasının özellikle İngiliz ekonomisi üzerinde referandumun yapıldığı 2016 yılından bu yana olan belirsizliklerin azalması açısından son derece önemli olduğu görüşünde.

İNGİLTERE'NİN DIŞ TİCARETİ

İngiltere’nin 2019 yılı itibarıyla toplam ihracatında AB’nin payı 294 milyar sterlin ile yüzde 43 seviyesinde bulunuyor. İngiltere’nin ithalatındaki AB payı ise 374 milyar sterlinle yüzde 52 seviyesinde.