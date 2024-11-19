AB, İranlı denizcilik şirketlerine yaptırım açıkladı

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik yeni yaptırım açıkladığını belirtti.

İran'a yönelik bu yaptırımın gerekçesi, Ukrayna ile savaşında Rusya'yı desteklemek olarak açıklandı.

AB, Islamic Republic of Iran Shipping Lines'ı (IRISL) ve aralarında IRISL müdürü Mohammad Reza da olmak üzere çeşitli kişileri yaptırım listesine ekleyeceğini açıkladı.

Yeni yaptırımlar, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA), füzelerin, ilgili teknoloji ve bileşenlerin sevkiyatında kullanılan gemi ve limanları hedef alıyor.

Yeni yaptırımlar kapsamında listedeki kişi veya kurumlar tarafından kontrol edilen veya yönetilen liman ve depolarla herhangi bir ticari işlem yapılması yasaklandı.

SİLAH SEVKİYATI YAPAN ÜÇ RUS ŞİRKETİ DE LİSTEDE

AB aynı zamanda, İran üretimi İHA parçaları gibi silahların Hazar Denizi'nden Rus askerlerine sevkiyatını yapan üç Rus nakliyat şirketini de yaptırım yapılan şirketler arasına ekledi.