AB Konseyi, 7 yıllık bütçesini onayladı

Avrupa Birliği Konseyi, toplam 1 trilyon 74 milyar euro tutarındaki 2021-2027 dönem bütçesine onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) bütçesi Macaristan ve Romanya'nın itirazlarının ardından sağlanan uzlaşma ile onaylandı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda dün onaylanan gelecek 7 yıllık bütçenin kabul edildiğini duyurdu.

BÜTÇE TOPARLANMA VE KALKINMA İÇİN

Bütçe, AB'nin çevre, dijitalleşme, bölgesel kalkınma, tarım ve ekonomik toparlanma alanındaki öncelikli politikalarına destek verecek. Bütçeden, tek pazar, inovasyon ve dijitalleşme alanlarına 132 milyar 800 milyon, uyum ve bölgesel kalkınmaya 377 milyar 800 milyon, çevre ve doğal kaynaklara 356 milyar 400 milyon, göç ve sınır yönetimine 22 milyar 700 milyon, güvenlik ve savunmaya 13 milyar 200 milyon, komşuluk ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine 98 milyar 400 milyon euro kaynak sağlanacak.

POLONYA VE MACARİSTAN’IN BAŞLATTIĞI BÜTÇE TARTIŞMASI BİTTİ

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, 1 trilyon euroyu aşan gelecekteki bütçeyi ve 750 milyar euroluk koronavirüsün ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, hukukun üstünlüğü mekanizmasının kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto etmekteydi.

AB Dönem Başkanı Almanya ise bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakere yürütüyordu. AB üyesi ülke liderlerinin geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede, bütçe ve kurtarma paketinde uzlaşı sağlanmıştı.