AB kurumları iklim yasasında uzlaşı sağladı

AB kurumları, 2050 yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak iklim yasasında ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması hedefinde uzlaşıldı.

Önümüzdeki günlerden gerçekleşecek olan İklim Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan "iklim yasası" müzakerelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

“AB, 2050 YILINA KADAR İKLİME ZARARSIZ HALE GELECEK”

Buna göre, AB'nin 2050 yılına kadar iklime zararsız hale gelme hedefi yasal olarak bağlayıcı olacak. Üye ülkeler ve AB kurumları bu hedefe ulaşmak için gerekli önlemleri alacak.

AB ÜLKELERİ, 2030 YILINA KADAR SERA GAZI SALIMLARINI YÜZDE 55 AŞAĞISINA DÜŞÜRECEK

AB ülkeleri, 2030 yılına kadar sera gazı salınımlarını 1990'daki seviyesinin yüzde 55 daha aşağısına düşürecek.

AVRUPA BİLİMSEL DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK

Tecrübeli 15 bilim insanından meydana gelen bağımsız bir "Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulacak. Bu kurul, AB'nin iklim değişikliği ve çevre konusundaki önlemleri, emisyon hedefleri, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki taahhütlere uyum konularında raporlar hazırlayacak ve bilimsel tavsiyelerde bulunacak.

AB Komisyonu, 2040 yılı emisyon düşürme hedefleri konusunda yasal düzenleme teklifi hızla hazırlayacak ve çeşitli sektörlerin iklim hedeflerini yakalamalarına katkı sağlayacak yol haritaları üzerinde çalışmalar yapacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanması gerekiyor.