AB, Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmek için teklif verdi Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna ve AB ülkelerinin ticareti farklı bir boyut kazandı. Savaş halindeki Ukrayna'ya destek sağlamak isteyen AB'den gümrük vergilerinin ve kotaların askıya alınmasını uzatacak bir adım daha geldi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hassas tarım ürünleri dışında Ukrayna'dan ithal edilen diğer bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin ve kotaların askıya alınmasını 1 yıl daha uzatacak düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için ilk olarak 2022 yılında hazırlanan ve ülkeye çeşitli ticari imtiyazlar sağlayan "Özerk Ticaret Tedbirleri" düzenlemesinin uzatılmasını içeren teklifini açıkladı.

Benzer bir düzenleme geçen yıl da uygulamaya konmuştu.

Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

ithalat vergileri, kotalar ve ticari savunma önlemleri 1 yıl askıya alınacak

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri, kotalar ve ticari savunma önlemleri 1 yıl daha askıya alınacak.

Bu uygulama ile Ukraynalı üreticiler, ihracatçılar ve ülke ekonomisine destek sağlanacak.

AB çiftçilerinin Ukrayna ürünlerine karşı yaşadıkları sorunlar da göz önünde bulundurulacak.

Bu çerçevede, AB'deki hassas tarım ürünleri korunacak.

Kümes hayvanları, yumurta ve şeker ithalatı

Ukrayna'dan AB'ye kümes hayvanları, yumurta ve şeker ithalatı, 2022 ve 2023'teki ortalama miktarlara sabitlenecek. Bu ürünlerin ithalatı belirlenen miktarları aşarsa, gümrük vergileri yeniden uygulanacak.

Moldova'dan AB'ye ithalata ilişkin Temmuz 2022'den bu yana yürürlükte olan bütün vergilerin askıya alınması uygulaması da bir yıl daha uzatılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)