Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı

Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı

Bolu'da bulunan Abant Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Park, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Bolu'da bulunan otellerde kalan tatilcilerin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, yalnızca yabancı turistler Abant'a girebildi.

Turistler, Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı'nın keyfini çıkardı.

KISITLAMA NEDENİ İLE VATANDAŞLARIN GİRMESİ YASAK

Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi.

Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi.

SADECE YABANCI TURİSTLER GEZEBİLDİ

Abant'a sadece yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkarmanın ayrıcalığını yaşadı.

TURİSTLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü. Abant'taki tesisler diğer turizm noktalarımız gibi koronavirüs kısıtlamalarının kalkacağı sağlıklı günlerin gelmesini bekliyor.

Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı VİDEO