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    Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı

    Bolu'da bulunan Abant Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Park, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 17:15
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    Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı

    Bolu'da bulunan otellerde kalan tatilcilerin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, yalnızca yabancı turistler Abant'a girebildi.

    Turistler, Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı'nın keyfini çıkardı.

    KISITLAMA NEDENİ İLE VATANDAŞLARIN GİRMESİ YASAK

    Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi.

    Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi.

    Abant yabancı turistlere kaldı

    SADECE YABANCI TURİSTLER GEZEBİLDİ

    Abant'a sadece yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkarmanın ayrıcalığını yaşadı.

    Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı #1

    TURİSTLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

    Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü. Abant'taki tesisler diğer turizm noktalarımız gibi koronavirüs kısıtlamalarının kalkacağı sağlıklı günlerin gelmesini bekliyor.

    Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı VİDEO

    Abant hafta sonunda sadece yabancı turistleri ağırladı #2

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