ABD akaryakıt fiyatları geçen aya göre yüzde 30'un üzerinde arttı

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'dan gelen misillemeler petrol ve doğalgaz fiyatlarını tırmandırırken enerji piyasalarındaki baskı, Batı'da "enflasyon" endişelerini üst seviyelere taşıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise açıklamalarında, petrol fiyatlarındaki artışın önemli olmadığını beyan ediyor.

ABD’DE BENZİN FİYATLARI AYDA YÜZDE 30 ARTARAK 3,9 DOLARA YÜKSELDİ

ABD’de akaryakıt fiyatları son bir ayda sert bir artış gösterdi. Geçen ay galon başına ortalama 2,9 dolar olan benzin fiyatı, yüzde 30’un üzerinde artarak yaklaşık 3,9 dolara yükseldi.

Amerikan Otomobil Derneği (AAA) ve GasBuddy verilerine göre, fiyat artışı özellikle Colorado, Utah, Arizona, New Mexico ve Wisconsin gibi eyaletlerde yoğunlaştı. Haritada koyu kırmızı ile gösterilen bu eyaletlerde galon başına fiyat artışı 1,10-1,30 dolar aralığında gerçekleşti.

Fiyat artışı daha çok batı ve orta batı eyaletlerinde hissedilirken, bazı kuzey ve güney eyaletlerinde artış görece sınırlı kaldı. Örneğin, Montana ve Güney Dakota gibi eyaletlerde artış 0,65-0,80 dolar arasında kaldı.

Uzmanlar, fiyat artışının hem uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar hem de ABD içindeki arz-talep dengesindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor.