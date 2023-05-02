ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Küçük İşletme Haftası'nda bankacılık sistemini savundu ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte katıldığı toplantıda "Bankacılık sistemimiz güvenli ve sağlam." diyerek, dünyaya mesaj verdi.

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ABD'de başlayan banka iflasları Avrupa'ya sıçramış ve küresel ölçekte kriz yaşanmasına neden olmuştu.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), dün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Ulusal Küçük İşletme Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, Biden, ABD ekonomisinin ve finansal sisteminin sürekli güvenini sağlamanın acil gündemleri olduğuna işaret etti.

"ABD'li düzenleyiciler First Republic Bank'ın satışını kolaylaştırmak için harekete geçti"

First Republic Bank'ın iflasına ilişkin, tüm mevduat sahiplerinin korunduğunu ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığını belirterek, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güveli ve sağlam olmasını sağladığını ifade eden Joe Biden, konuşmasında ayrıca, ABD'li düzenleyicilerin First Republic Bank'ın satışını kolaylaştırmak için harekete geçtiğini anımsattı.

"Tüm mevduat sahipleri korunuyor"

Tüm mevduat sahiplerinin korunduğuna ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığına dikkati çeken Biden, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güvenli ve sağlam olmasını sağladığını vurguladı.

"Denetim güçlendirilecek"

Biden, banka yöneticilerinin iflaslardan sorumlu tutulmasını sağlayacak düzenleme için Kongreye çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, büyük ve bölgesel bankaların düzenlenmesinin ve denetiminin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmayacağından emin olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bu güvenceyi verme yolunda ilerlediklerini kaydetti.

"Ulusal borcun temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmak gerek"

Biden, yapılması gereken en önemli şeyin ulusal borcun temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

ABD'nin 200 yılı aşkın süredir borçlarını ödemede başarısız olmadığına dikkati çeken Biden, Kongredeki bazı Cumhuriyetçilerin temerrüde düşme tehdidinin "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Biden, "ülke borcunun temerrüde düşmesi durumunda, faiz oranlarının yükseleceği ve mortgage oranlarının fırlayacağı" uyarısında bulundu.