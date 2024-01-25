ABD, dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü! Resesyon korkularına meydan okudu ABD’de dördüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 3,3'lük oranla beklentilerin üzerine çıktı. Bu verinin Fed'in kararlarını etkilemesi ve finansal varlıklar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ensonhaber.com

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ABD'nin ekim ve aralık ayları arasını kapsayan 4. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi yayınlandı.

ABD'nin son çeyreğinde yüzde 2'lik bir büyüme beklenirken, büyüne beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3,3 oldu.

ABD ekonomisi temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,9 büyümüştü.

Büyüme verisi Fed'in kararını etkileyecek

Bugün açıklanan verinin beklentileri üzerinde kalmasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminde etkili olması bekleniyor.

İyimser bir tablo

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen büyüme oranının ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

Diğer çeyreklerin büyüme verileri

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

2023 genelinde yüzde 2,5'lik büyüme

ABD ekonomisi 2023 genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla göre artış görülen ABD ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle 2020'de gösterdiği yüzde 2,2'lik daralmanın ardından 2021'de yüzde 5,8 ile güçlü bir büyüme kaydetmiş, 2022'de ise büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 1,9 olmuştu.

ABD ekonomisine itkeleyen etmenler

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları, özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat da arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde azalma

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.

Çekirdek kişisel tüketim fiyatları

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.