ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,1 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Ekim-Aralık 2020 dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine göre, ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,1 arttı.

PİYASA EKONOMİNİN YÜZDE 4,2 BÜYÜMESİNİ BEKLİYORDU

Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 4,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD İKİNCİ ÇEYREKTEKİ KÜÇÜLMEYİ, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ BÜYÜME İLE GİDERMİŞTİ

ABD ekonomisi, koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31,4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. ABD ekonomisi 2019'da yüzde 2,2 büyümüştü.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ GEVŞEYİNCE TOPARLAMA GELDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesiyle başlayan ekonomik toparlanmanın devam etmesi dördüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Ancak koronavirüs vakalarındaki artışla yeniden uygulamaya koyulan kısıtlamalar, salgının ülke ekonomisini etkilemeye devam etmesine neden olurken, büyüme performansını yavaşlattı.

Bu dönemde ABD ekonomisinin büyüme performansında, ihracat, sabit yatırımlar, kişisel tüketim harcamaları ve özel stok yatırımlardaki artışın eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile federal hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.