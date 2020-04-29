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    ABD ekonomisi korona etkisiyle yüzde 4,8 daraldı

    Küresel krizden bu yana en sert düşüşü yaşayan ABD ekonomisindeki daralmada ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.
    • AA
    • 29.04.2020 - 16:50
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    ABD ekonomisi korona etkisiyle yüzde 4,8 daraldı

    ABD ekonomisi, koronavirüs salgınından nasibini aldı.

    ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı.

    Küresel finansal krizi döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

    BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE DARALMA

    Koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti.

    Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

    TÜKETİM HARCAMALARI FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ

    Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi.

    Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,8 arttı.

    Beklentiler bu verinin yüzde 1,4 artması yönündeydi.

    PİYASALAR VERİLERİ FİYATLIYOR

    Büyüme verisi öncesi 1,0842 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,0860'a yükseldi. Dolar/TL ise 6,9850'den 6,9768'e geriledi.

    Diğer taraftan, 1,718 dolardan işlem gören altının onsu 1,717 seviyesinde gerçekleşti.

    23,93 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise verilerin ardından 24,53 dolardan işlem gördü.

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