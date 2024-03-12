ABD'nin şubat ayı enflasyonu açıklandı: Yüzde 3,2 ABD'de TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,4 yıllık ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

ensonhaber.com

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'nin enflasyonunu düşürmek için politika faizine yön veriyor.

ABD'de şubat ayı enflasyonunun aylık bazda beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinin, Fed'in faiz adımlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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