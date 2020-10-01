ABD ham petrol stokları 2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 2 milyon varil azalarak 492.4 milyon varile gerilediğini bildirdi.

Küresel piyasalarda, ekonomi devi ülkelerin kaynaklarının artıp, eksilmesi önemli veriler olarak takip ediliyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre de ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 25h Eylül'de biten haftada 2 milyon varil azalarak 492.4 milyon varile geriledi. Bir başka kaynak olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise ABD ham petrol stokları, aynı haftada 830 bin varil azaldı.

RAFİNERİLERİN ÜRETİMİ ARTTI

EIA verileri aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 300 bin varil artarak günde ortalama 13.7 milyon varile yükseldiğini gösteriyor.

Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı.

BENZİN ÜRETİMİ AZALDI

Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 400 bin varil azalışla, günde ortalama 8.9 milyon varil düzeyine geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 45 bin varil azalarak, günde 5.1 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde ABD'de toplam ticari petrol ürünleri stokları da 0.6 milyon varil azaldı.