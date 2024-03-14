ABD Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyonu 'geçici' bulduğu için pişman ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, FOX Business'a verdiği röportajda enflasyonu "geçici" olarak nitelendirdiğine pişman olduğunu itiraf etti.

AA

ABD Çalışma Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, ülkede TÜFE şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, FOX Business'a verdiği röportajda ABD'deki enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, burada 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Yellen'e göre ABD'de enflasyon düşüş eğilimi olumlu ancak pürüzsüz değil.

Enflasyondaki düşüşün "pürüzsüz" olmayabileceği konusunda uyaran Yellen, "Bunun aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyorum ancak eğilim açıkça olumlu." dedi.

"Kira maliyetlerinin bu yıl düşmesi bekleniyor"

Yellen, ülkedeki enflasyona "en büyük katkıyı" sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini belirterek, kira oranlarındaki değişikliklerin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) yansımasının biraz zaman aldığını kaydetti.

Enflasyon yorumundan pişman

ABD Hazine Bakanı Yellen, 2021'de enflasyonun geçici olduğunu söylediğine pişman olup olmadığına ilişkin soruya ise "Geçici olduğunu söylediğime pişman oldum." yanıtını verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)